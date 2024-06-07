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11:51, 7 июня 2024Бывший СССР

ВСУ перебросили под Харьков мобилизованных солдат без подготовки

Ганчев: ВСУ перебрасывают под Харьков мобилизованных бойцов без подготовки

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют под Харьков мобилизованных бойцов без подготовки. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет РИА Новости.

«Что касательно категорий этих военнослужащих украинских, которых перебрасывают. В основном, это мобилизованные бойцы без особой подготовки. Это видно и по тому, насколько они стараются быстро сдаваться в плен», — рассказал Ганчев.

По его словам, на данный участок фронта ВСУ также стягивают элитные подразделения. В том числе бойцов из группировки «Кракен» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) и Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР).

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о переброске солдат ВСУ из Запорожской в Харьковскую область. По его словам, соответствующую информацию передает военное руководство. Кроме того, российские войска отмечают уменьшающееся сопротивление.

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      Екатерина Грищенко
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