Балицкий рассказал о перебросе солдат ВСУ из Запорожской в Харьковскую область

Балицкий: ВСУ перебрасывают часть военных из Запорожcкой в Харьковскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают часть подразделений из Запорожской в Харьковскую область. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«Мы, во-первых, это видим по сводкам, которые дает нам наше военное руководство с нашего направления. Во-вторых, мы это ощущаем по сопротивлению, которое противник все меньше оказывает, и, конечно, по обстрелам», — сообщил чиновник.

По его словам, с запорожского направления была переброшена артиллерия ВСУ, а подразделения украинской группировки «Марун» практически полностью расформированы.

Ранее Балицкий заявил, что срок восстановления Каховской ГЭС займет не годы, а месяцы. По его словам, у дамбы разрушен только бетонный козырек, а восстановить ее будет несложно: «как только такая возможность представится нам, мы сделаем эту дамбу быстро».