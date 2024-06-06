Балицкий назвал срок восстановления Каховской ГЭС

Балицкий: восстановление Каховской ГЭС займет не годы, а месяцы

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что срок восстановления Каховской ГЭС займет не годы, а месяцы, передает ТАСС.

«По дамбе: мы недавно изучали масштаб разрушений, могу сказать, что специалисты, которые строили Саяно-Шушенскую ГЭС, приезжали, изучали, как можно это сделать», — рассказал Балицкий.

По его словам, у дамбы разрушен только бетонный козырек, а восстановить ее будет несложно: «Как только такая возможность представится нам, мы сделаем эту дамбу быстро».

Ранее Балицкий заявил, что в Запорожской области национализировали практически все объекты, принадлежавшие украинским олигархам и государственным корпорациям Украины. По словам чиновника, сейчас почти все украинское имущество перешло в собственность региона.