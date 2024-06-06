В российском регионе отчитались о национализации украинского имущества

Балицкий: в Запорожской области национализировали все объекты олигархов Украины

В Запорожской области национализировали практически все объекты, принадлежавшие украинским олигархам и государственным корпорациям Украины. Об этом заявил губернатор российского региона Евгений Балицкий, его слова приводит ТАСС.

По словам чиновника, сейчас почти все украинское имущество перешло в собственность региона.

«Мы все объекты переписали, все объекты инвентаризированы. Процесс был небыстрый, но мы национализировали практически все на сегодняшний день в Запорожской области объекты убежавших олигархов или госкорпораций Украины или других недружественных нам стран», — отчитался Балицкий.

Ранее и.о. вице-премьера правительства — и.о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов назвал среди подлежащих национализации активов нефтехимическую компанию «Азмол» и предприятие «Бердянские жатки», ранее находившиеся в собственности украинского депутата и олигарха Александра Пономарева. На их базе могут создать технопарк химической отрасли, рассказал он.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщал, что по состоянию на май 2023 года на полуострове изъяли в госсобственность 700 объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. По его словам, в списке украинских граждан, чьи земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое имущество перешло в собственность государства, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Средства, вырученные с продажи их имущества, пойдут на нужды специальной военной операции.