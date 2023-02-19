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10:41, 19 февраля 2023Экономика

В Крыму национализировали 700 объектов имущества украинских олигархов

Под национализацию в Крыму попали 700 объектов имущества украинских олигархов и политиков

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Под национализацию в Крыму попали до 700 объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Об этом рассказал РИА Новости глава парламента полуострова Владимир Константинов.

По его словам, в списке украинских граждан, чье имущество перешло в собственность государства, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Средства, вырученные с продажи их имущества, пойдут на нужды специальной военной операции.

«Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое», — сказал Константинов.

Он добавил, что украинские бизнесмены не брезговали зарабатывать на жителях российского региона, игнорируя позицию своих властей о принадлежности полуострова.

«Конечно, у тех, кто зарабатывает деньги в Крыму и направляет их против наших граждан, наших солдат, нет никаких принципов и чувства совести», — пояснил глава парламента.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что квартиру украинского президента Владимира Зеленского в Ливадии также национализируют. Он уточнил, что власти принимают решение о национализации, только если граждане Украины, владеющие предприятиями на полуострове, проявляют враждебность к России.

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Алевтина Запольская
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