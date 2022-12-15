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11:29, 15 декабря 2022Россия

Аксенов анонсировал национализацию квартиры Зеленского в Крыму

Глава Крыма Аксенов заявил, что квартиру Зеленского в Ливадии национализируют
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в Ливадии в Крыму, национализируют. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов в интервью ТАСС.

«Нет какой-то нацеленности на эту квартиру. Разве что из принципа именно у него заберем и кому-то подарим», — сказал Аксенов.

Глава республики сообщил, что национализированные предприятия работают штатно, сокращать штат работников на них не планируется. Власти принимают решение о национализации имущества только в том случае, если граждане Украины, которые владеют предприятиями в Крыму, проявляют враждебность по отношению к России, пояснил Аксенов.

9 ноября глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что земельные участки украинских олигархов и бизнесменов на полуострове подпадут под национализацию. По его словам, принадлежность объекта определенному лицу должна быть доказана, а также должны быть подтверждены враждебные действия владельцев по отношению к России.

Закон о национализации имущества россиян на Украине также приняла Верховная Рада. Документ касается граждан России, а также тех, кто связан со страной — проживает или ведет там свою основную деятельность.

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Анастасия Шейкина
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