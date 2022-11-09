В Крыму заявили о национализации участков украинских олигархов и бизнесменов

Земельные участки украинских олигархов и бизнесменов в Крыму подпадут под национализацию

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что земельные участки украинских олигархов и бизнесменов на полуострове подпадут под национализацию. Его слова передает РИА Новости.

По словам Константинова, на данный момент комиссия занимается земельными участками, недвижимостью и предприятиями. Принадлежность объекта определенному лицу должна быть доказана, а также должны быть подтверждены враждебные действия владельцев по отношению к России, отметил он. «Только это является основанием для проведения национализации. Мы не отбираем имущество у всех без разбора», — пояснил политик.

Под национализацию подпадет имущество только тех, кто «запятнал себя поддержкой преступного украинского режима», подчеркнул Константинов. В качестве примера он привел бизнесменов Игоря Коломойского и Рината Ахметова. «Над их имуществом мы и работаем», — заключил парламентарий.

В ноябре в Крыму приняли закон о национализации украинских предприятий. В общей сложности Госсовет включил в собственность республики 130 объектов.