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18:49, 2 ноября 2022Экономика

В Крыму национализировали украинские предприятия

В Крыму национализировали верфь «Залив» и украинские предприятия

Фото: Shoeib Abolhassani / Unsplash

В Крыму приняли закон о национализации украинских предприятий. В общей сложности Госсовет включил в собственность республики 130 объектов, среди них «РусЛайн Ко», Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и судостроительный завод «Залив». Об этом говорится в сообщении главы республиканского парламента Владимира Константинова, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его мнению, такая передача собственности является актом справедливости. Как отметила газета «Коммерсантъ», завод «Залив», расположенный в Керчи, является градообразующим предприятием и одним из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. До 2014 года он принадлежал украинскому бизнесмену Константину Жеваго.

Распоряжение национализировать «РусЛайн Ко», «Стройиндустрию» и «Залив» ранее дал глава Крыма Сергей Аксенов. «Стройиндустрия» является крупнейшим производителем цемента в республике, а «РусЛайн Ко» — владельцем крупнейшей на полуострове сети строительных гипермаркетов «Новацентр».

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Платон Щукин
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