В Крыму захотели помешать зарабатывать «врагам России»

Глава Крыма Аксенов поручил национализировать имущество связанных с Киевом лиц и компаний

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать три компании на территории республики, которые ранее принадлежали украинским политикам и бизнесменам, — «РусЛайн Ко», бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и судостроительный завод «Залив». Таким образом власти хотят помешать зарабатывать «врагам России». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, он подпишет соответствующее решение 1 ноября, затем документы направят в Госсовет Крыма. «Стройиндустрия» является крупнейшим производителем цемента в республике, а «РусЛайн Ко» — владельцем крупнейшей на полуострове сети строительных гипермаркетов «Новацентр». Ранее власти республики уже ввели временные администрации в этих компаниях.

По информации «Интерфакса», «Стройиндустрия» до 2014 года принадлежала группе «Бликфорд» бывшего главы МЧС Украины, бизнесмена Давида Жвании. Гипермаркетами «Новацентр» до 2014 года владели украинские сети, конечными бенефициарами которых являются депутат Верховной Рады Украины Александр Герега и предприниматель Галина Герега.

Передача имущества этих компаний государству стала возможно после изменения постановления Госсовета Крыма «О вопросах управления собственностью Республики Крым» 18 октября — теперь власти могут изымать имущество иностранцев. Решение распространяется на земельные участки и другие объекты движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности у иностранцев по данным на 24 февраля 2022 года.