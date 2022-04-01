На Украине приняли закон о национализации имущества россиян

Верховная Рада приняла закон о национализации имущества российских граждан

Верховная Рада приняла закон о национализации имущества россиян. Об этом сообщила депутат украинского парламента, председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк, передает РИА Новости.

Она пояснила, что закон касается граждан России, а также тех, кто связан со страной: например, проживает или ведет там свою основную деятельность. Шуляк также отметила, что по решению суда или Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины может быть национализировано имущество лиц с любым гражданством, которые публично поддерживают спецоперацию в республике.