Верховная Рада запретила использовать на Украине две латинские буквы

Верховная Рада приняла законопроект о запрете использования на Украине символов V и Z

Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает использование на Украине символов V и Z. Об этом сообщили в украинской партии «Слуга народа», передает РИА Новости.

В политсиле заявили, что депутаты украинского парламента приняли законопроект №7214, который признает Россию «государством-террористом» и запрещает использование в республике букв V и Z как «символики военного вторжения».

Отмечается, что такое значение будет приписываться двум латинским буквам в том случае, если их использование «соответствует установленным этим законом признакам».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от мирового сообщества запретить использование буквы Z для выражения поддержки России и призвал ввести за это уголовную ответственность. До этого запрет на латинскую букву ввели власти нескольких федеральных земель Германии.