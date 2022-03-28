В нескольких федеральных землях Германии запретили знак Z

Власти Берлина, Нижней Саксонии и Баварии запретили использование логотипа Z

Власти нескольких федеральных земель Германии решили запретить использование логотипа с латинской буквой Z, сообщает Bild, выдержки из материала приводит ТАСС.

Так, власти Баварии, Берлина, Нижней Саксонии, Северного Рейна-Вестфалии ввели запрет на знак Z. Сенатор по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер объяснила, что белая буква Z, та, что изображена на российской военной технике, означает поддержку российской армии. По словам сенатора, это предусматривает уголовное наказание, и власти вынуждены принять меры.

Ранее стало известно, что министерство юстиции Эстонии разрабатывает законопроект о запрете публичной демонстрации пророссийских символов, в том числе знака Z. Глава ведомства Марис Лаури сообщила, что цель этого — запретить любые символы, используемые для «оправдания агрессии и призывов к войне». Предполагается, что за использование ленты или знака Z сначала последует штраф, а затем — уголовное дело.

О начале спецоперации по защите Донбасса президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Неофициальным символом поддержки операции стала буква Z, которая наносится на российскую военную технику.