В Запорожской области началась национализация собственности украинских олигархов

В Запорожской области приступили к национализации активов украинских олигархов

В Запорожской области приступили к национализации собственности украинских олигархов. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал и.о. вице-премьера правительства — и.о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, национализации активов уже началась. При этом объекты, ранее при Украине находящиеся в публичной собственности, переходят во владение РФ по ускоренной процедуре. Гуськом отметил, что соответствующие нормативно-правовые документы в Запорожье уже подписаны. Он спрогнозировал, что в активы, «с которыми мы сможем уже работать», поступят в казну государства к концу текущего года.

Среди таких активов он назвал нефтехимическую компанию «Азмол» и предприятие «Бердянские жатки», ранее находившиеся в собственности украинского депутата и олигарха Александра Пономарева. На данный момент эти компании переданы во временное управление Корпорации развития региона, ведутся дискуссии о создании на их базе технопарка химической отрасли, рассказал Гуськов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал, что режим свободной экономической зоны (СЭЗ), действующий с 2023 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, распространят на территории приграничных Белгородской, Брянской и Курской областей. По словам главы кабмина, это позволит упростить привлечение частного капитала в эти и ряд других регионов, которые «также нуждаются в дополнительной поддержке».