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18:42, 5 апреля 2024Экономика

Свободная экономическая зона появится в трех приграничных регионах России

Мишустин анонсировал расширение режима свободной экономической зоны

Фото: Владимир Горовых / РИА Новости

Режим свободной экономической зоны (СЭЗ), действующий с 2023 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, распространят на территории приграничных Белгородской, Брянской и Курской областей, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, анонсировав соответствующие решения.

По словам главы кабмина, это позволит упростить привлечение частного капитала в эти и ряд других регионов, которые «также нуждаются в дополнительной поддержке». Для этого в Налоговый кодекс и в законодательство о свободных экономических зонах будут внесены корректировки.

«Рассчитываем, что принятые решения помогут в первую очередь предпринимателям не только снизить издержки, но и нарастить объемы производства продукции, услуг», — сказал Мишустин. Он уточнил, что в течение десяти лет с инвесторов в этих субъектах РФ не будет взиматься налог на прибыль в федеральный бюджет, а также будет предусмотрена скидка по платежам в бюджет региона.

В ходе отчета в Госдуме председатель правительства называл в числе территорий, на которые распространят действие режима СЭЗ, три указанных региона, а также Крым, писали «Ведомости».

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      Дмитрий Воронин
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