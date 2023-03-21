Минстрой разработал законопроект о свободной экономической зоне в Донбассе

Минстрой разработал законопроект о свободной экономической зоне в новых регионах России

Минстрой разработал законопроект о свободной экономической зоне (СЭЗ) Донбасса — в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает РБК.

По мнению министерства, принятие законопроекта позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие регионов. СЭЗ намерены создать на всей территории новых субъектов на срок до конца 2050 года.

Уполномоченным органом по регулированию СЭЗ станет Минстрой. Заключение договоров об условиях деятельности участников возложено на публично-правовую компанию «Фонд развития территорий». Уточняется, что участник СЭЗ должен быть зарегистрирован на территории субъектов или иметь там филиалы. Объем капиталовложений резидента в первые три года должен составлять не менее 3 миллионов рублей для малого предпринимательства, для остальных — не менее 30 миллионов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в новых регионах России возродят рабочие места и инфраструктуру. В частности, речь идет о возрождении портов Азовского моря, строительстве новых дорог, как это происходило в Крыму. Глава государства также говорил, что республики Донбасса, а также Херсонскую и Запорожскую области можно считать «условно новыми» регионами России.

В октябре 2022 года Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

