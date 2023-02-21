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13:32, 21 февраля 2023Экономика

Путин заявил о наращивании развития новых регионов

Президент Путин заявил, что в новых регионах возродят рабочие места и инфраструктуру

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В новых регионах России возродят рабочие места и инфраструктуру. О наращивании развития субъектов заявил глава государства Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

«Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития этих новых субъектов федерации», — сообщил он. В частности, речь идет о возрождении портов Азовского моря, строительстве новых дорог, как это происходило в Крыму.

Ранее глава государства заявил, что республики Донбасса, а также Херсонскую и Запорожскую области можно считать «условно новыми» регионами России. По его словам, новые субъекты нужно вывести на общероссийские показатели по реализации программ социально-экономического развития уже в этом десятилетии. Президент уточнил, что, говоря «десятилетия», он не имеет в виду растягивание процесса роста на это время.

В октябре 2022 года Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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Алина Гончарова
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