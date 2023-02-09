Путин назвал новые регионы России «условно новыми»

Путин: новые регионы нужно вывести на общероссийский показатель в этом десятилетии

Президент Владимир Путин заявил, что республики Донбасса, а также Херсонскую и Запорожскую области можно считать «условно новыми» регионами России. Об этом он сказал на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, стенограмма которого приводится на сайте Кремля.

По словам главы государства, новые регионы нужно вывести на общероссийские показатели по реализации программ социально-экономического развития уже в этом десятилетии. «Мы условно говорим новые, потому что мы знаем это хорошо из истории, это российские регионы», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что, говоря «десятилетия», он не имеет в виду растягивание процесса роста на это время. «Чем быстрее — тем лучше, — сказал он. — Понятно, что просто двигаться нужно ритмично, поэтапно, по соответствующим планам».

Ранее президент заявил, что Россия не может допустить, чтобы на ее же исторических территориях создавались угрозы. Поэтому, по словам Путина, цель специальной военной операции заключается в защите страны от этих опасностей.