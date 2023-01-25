Путин назвал защиту России целью спецоперации
Путин заявил, что целью спецоперации является защита людей и самой России
Цель специальной военной операции (СВО) заключается в защите людей и самой России. Об этом во время посещения МГУ заявил президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.
«Цель [СВО], как я уже много раз говорил, — прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях», — сказал Путин.
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По словам главы государства, Россия не может допустить, чтобы на ее же исторических территориях создавались угрозы.
Ранее Путин заявил, что без начала СВО было невозможно разрешить конфликт в Донбассе. Он объяснил, что Россия долго пыталась договориться после государственного переворота на Украине в 2014 году, но Москву «просто водили за нос, обманывали».