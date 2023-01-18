Путин заявил о невозможности разрешить конфликт в Донбассе без начала СВО

Путин заявил, что без начала СВО было невозможно разрешить конфликт в Донбассе

Без начала специальной военной операции на Украине (СВО) было невозможно разрешить конфликт в Донбассе. Об этом на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и общественниками заявил президент России Владимир Путин. Прямую трансляцию мероприятия ведет kp.ru на YouTube-канале.

Он объяснил, что Россия долго пыталась договориться после государственного переворота на Украине в 2014 году. Однако Москву «просто водили за нос, обманывали». При этом, подчеркнул Путин, были предприняты все возможные действия для урегулирования ситуации мирными средствами.

«Сейчас стало очевидно, что это по определению было невозможно. Противник готовился перевести конфликт в острую, горячую фазу. Ничего нам не оставалось кроме того, что делать то, что мы делаем сейчас», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что война была начата украинскими властями, «пришедшими с помощью госпереворота, для подавления волеизъявления людей, проживавших на Донбассе».

Захват власти на Украине произошел в результате Майдана (Евромайдана) — массовых протестных акций в центре Киева и ряде других городов зимой 2013-2014 годов. Во время этих событий погибли 106 человек. Многие высшие чиновники, в том числе бывший президент страны Виктор Янукович, были вынуждены бежать за рубеж.

24 февраля 2022 года Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.