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18:04, 7 декабря 2022Россия

Путин заявил о начале войны на Украине в 2014 году

Путин заявил, что войну начали киевские власти после госпереворота в 2014 году

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Война была начата украинскими властями после государственного переворота в 2014 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), трансляция которого доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Война была начата не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине. Она была начата украинскими властями, пришедшими с помощью госпереворота, для подавления волеизъявления людей, проживавших на Донбассе», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что несмотря на то, что проведение спецоперации на Украине, возможно, представляет собой длительный процесс, появление в результате нее в составе России новых территорий и превращение Азовского моря во внутренний водоем стало значимым результатом.

Захват власти на Украине произошел в результате Майдана (Евромайдана) — массовых протестных акций в центре Киева и ряде других городов зимой 2013-2014 годов. Во время этих событий погибли 106 человек. Многие высшие чиновники, в том числе бывший президент страны Виктор Янукович, были вынуждены бежать за рубеж.

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Никита Абрамов
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