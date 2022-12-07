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17:38, 7 декабря 2022Россия

Путин назвал появление новых территорий в составе России значимым результатом

Президент Путин назвал новые территории в составе России значимым результатом спецоперации
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Несмотря на то, что проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, возможно, представляет собой длительный процесс, появление в результате нее в составе России новых территорий и превращение Азовского моря во внутренний водоем стало значимым результатом. Об этом в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент страны Владимир Путин, сообщает в среду, 7 декабря, РИА Новости.

«Появились новые территории. Ну, вот и такой все-таки значимый результат для России. […] Ну, чего уж там греха таить, и Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации», — сказал глава государства.

Четыре новых субъекта федерации — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября после подписания президентом Владимиром Путиным соответствующих договоров. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в регионах с 23 по 27 сентября.

В результате этого Азовское море снова превратилось во внутренний водоем России — ни одно другое государство больше не имеет выхода к его берегам.

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Игорь Дмитров
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