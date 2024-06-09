Военный эксперт объяснил отступление ВСУ под Часовым Яром

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ отступают из-под Часова Яра из-за переброски сил

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают из-под Часова Яра под Донецком из-за недостатка сил, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил решение Киева переброской украинских сил на харьковское направление.

«Это один из стержневых укрепрайонов, который находится рядом с Авдеевкой, рядом с Донецком и открывает пути по высотам дальше наступать в сторону границы ДНР, поэтому такие ожесточенные бои длятся уже не один месяц. Враг вынужден был оттуда перебросить соединения на Харьковское направление. Скорее всего, мы воспользовались этим обстоятельством», — сказал он.

Скорее всего, наше массированное применение авиации, корректируемых бомб, артиллерии и частичное снятие соединений на другое направление сказывается на этих событиях Василий Дандыкин военный эксперт

Как сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале, ВСУ начинают отступать из Часова Яра. По его словам, Украина сняла оборону в этом районе. Многие военные переброшены на харьковское направление, а оставшейся живой силы не хватает для удержания кварталов населенного пункта.

Часов Яр находится неподалеку от Донецка. До начала военных действий в нем проживало около 12 тысяч человек. Активные бои за него начались в апреле 2024 года, когда российские силы прорвали оборону.

