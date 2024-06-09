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09:58, 9 июня 2024Бывший СССР

Военкор сообщил об отходе ВСУ из Часов Яра

Военкор Котенок сообщил о попытках ВСУ отступить из Часов Яра

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украину (ВСУ) начинают отступать из Часов Яра. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

Военкор утверждает, что оборона ВСУ в этом районе снята. Многие военные переброшены на харьковское направление, а оставшейся живой силы не хватает для удержания кварталов населенного пункта.

«К исходу минувших суток противник признал потерю большей части микрорайона "Канал" в Часовом Яре и отход на западные рубежи в черте города», — пишет Котенок.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о участвующих в боях близ Часов Яра иностранных наемниках ВСУ. Он напомнил, что Нидерланды подтверждали нахождение гражданина своей страны в этом районе.

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