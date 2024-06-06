Пушилин рассказал о наемниках ВСУ в Часов Яре

Пушилин: в Часов Яре на стороне ВСУ воюют наемники

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о участвующих в боях близ Часов Яра иностранных наемниках Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

«По Часов Яру есть информация, она уже неоднократно попадала и в средства массовой информации, что там отправлены были наемники из "Интернационального легиона" так называемого», — заявил Пушилин.

Он напомнил, что Нидерланды подтверждали гибель гражданина своей страны, и отметил, что это не единственная потеря среди иностранных наемников на этом участке фронта.

Ранее Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Часов Яре. По его словам, Минобороны России достаточно часто информирует о событиях на линии фронта, «не забегая вперед» и не раскрывая информацию, которая может навредить военнослужащим России.