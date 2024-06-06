Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Часов Яре

Пушилин: российские войска продвигаются в Часовом Яре

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о продвижении Вооруженных сил Российской Федерации в городе Часов Яр, сообщает РИА Новости.

«В Часовом Яре мы видим, что наши подразделения продолжают продвижение и освобождение данного населенного пункта», — сообщил Пушилин.

По его словам, Минобороны России достаточно часто информирует о событиях на линии фронта, «не забегая вперед» и не раскрывая информацию, которая может навредить военнослужащим России.

Ранее Пушилин заявил, что освобождение Россией села Уманское означает не только продвижение вперед, но и повышение безопасности для населенных пунктов Донбасса. По его словам, каждый населенный пункт имеет значение для выстраивания линий атаки и обороны.