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12:22, 6 июня 2024Бывший СССР

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Часов Яре

Пушилин: российские войска продвигаются в Часовом Яре

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о продвижении Вооруженных сил Российской Федерации в городе Часов Яр, сообщает РИА Новости.

«В Часовом Яре мы видим, что наши подразделения продолжают продвижение и освобождение данного населенного пункта», — сообщил Пушилин.

По его словам, Минобороны России достаточно часто информирует о событиях на линии фронта, «не забегая вперед» и не раскрывая информацию, которая может навредить военнослужащим России.

Ранее Пушилин заявил, что освобождение Россией села Уманское означает не только продвижение вперед, но и повышение безопасности для населенных пунктов Донбасса. По его словам, каждый населенный пункт имеет значение для выстраивания линий атаки и обороны.

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      Валентин Карант
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