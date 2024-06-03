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11:00, 3 июня 2024Бывший СССР

Пушилин оценил освобождение села Уманское под Донецком

Глава ДНР Пушилин: освобождение села Уманское повышает безопасность в Донбассе

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Освобождение Вооруженными силами (ВС) России села Уманское означает не только продвижение вперед, но и повышение безопасности для населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

По его словам, каждый населенный пункт имеет значение для выстраивания линий атаки и обороны.

Уманское находится в 11 километрах от Авдеевки и в 15 километрах от Донецка. Информация о его освобождении появилась 2 июня.

Ранее в ДНР рассказали, что взятие под контроль села Уманское позволит нарушить снабжение Вооруженных сил Украины.

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      Илья Таксюр
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