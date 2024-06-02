В ДНР объяснили значение взятия под контроль села Уманское

Советник главы ДНР Кимаковский: освобождение Уманского нарушит снабжение ВСУ

Взятие под контроль села Уманского нарушит снабжение Вооруженных сил Украины на некоторых участках фронта на авдеевском направлении. Так значение продвижения российских войск в районе населенного пункта объяснил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Освобождение Уманского дает дополнительные возможности для усиления ударов по дорогам снабжения вооруженных формирований Украины в Карловке», — заявил советник.

Он добавил, что населенный пункт также станет удобным плацдармом для дальнейшего продвижения российских войск.

Вооруженные силы России взяли под контроль село Уманское 2 июня. Уманское — село, располагающееся примерно в 11 километрах от Авдеевки и 15 километрах к северо-западу от окраин Донецка. По данным переписи населения 2001 года, в нем проживали 176 человек.