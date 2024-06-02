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11:57, 2 июня 2024Россия

ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Уманское в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Уманское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 2 июня.

Уманское — село, располагающееся примерно в 11 километрах от Авдеевки и 15 километрах к северо-западу от окраин Донецка. По данным переписи населения 2001 года, в нем проживали 176 человек.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение подразделениям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов ДНР.

Ранее сообщалось, что в ходе наступательных действий ВС России взяли под контроль еще несколько кварталов в Волчанске Харьковской области Украины. О продвижении Российской армии рассказал военный корреспондент Семен Пегов.

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      Екатерина Подвигина
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