Военкор рассказал о продвижении ВС России в Волчанске
Военкор Пегов: ВС России взяли под контроль еще несколько кварталов в Волчанске
В ходе наступательных действий Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще несколько кварталов в Волчанске Харьковской области Украины. О продвижении Российской армии рассказал военный корреспондент Семен Пегов, фрагмент его выступления опубликован в Telegram Первого канала.
«Еще как минимум два-три квартала [в Волчанске] нам удалось забрать за текущие сутки. Повторюсь, это несмотря на то, что противник перебросил огромные резервы на это направление», — заявил военкор.