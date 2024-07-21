Штурмовики узнали, что ВСУ обсуждают стрельбу по жителям Красногоровки в ДНР

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады при радиоперехвате переговоров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявили, как украинские солдаты обсуждают стрельбу по мирным жителям Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В переговорах участвовали трое военных ВСУ. Двое из них с предполагаемыми позывными Абрикос и Бизон обсуждали прилет по позиции, после чего Абрикос вызвал Терена. Тот, в свою очередь, сообщил, что видел двух женщин.

«Значит, слушай, Терен. Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их. Как принял?» — сказал Абрикос.

В ответ Терен подтвердил прием сообщения, подчеркнув, что мирные жители «прошли далеко». После этого Абрикос и Бизон предположительно вернулись к разговору о последствиях атаки.

Ранее заместитель командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России с позывным Мамай заявил, что российские войска почти завершилм операцию по освобождению Красногоровки к северо-западу от Донецка. «Остаются считанные улицы, считанные дома», — подчеркнул он.