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05:23, 21 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о практически полном освобождении Красногоровки в ДНР

Замкомбрига ВС России: Красногоровка в ДНР практически полностью освобождена

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские войска практически полностью завершили операцию по освобождению Красногоровки к северо-западу от Донецка. Об этом сообщил заместитель командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Мамай, пишет ТАСС.

По его словам, населенный пункт почти полностью освобожден. «Остаются считанные улицы, считанные дома», — уточнил он. Замкомбрига добавил, что зачистку города от украинских сил усложняет наличие большого количества местного населения.

Ранее стало известно, что Армия России освободила населенный пункт Бердычи в ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить русские города на Украине. По его словам, все исторически русские города должны быть освобождены, так как там живут россияне. Даже те, кого ввели в заблуждение, считает политик, не перестали быть русскими.

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      Марина Совина
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