Минобороны: бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Бердычи в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Бердычи в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Контроль над населенным пунктом был установлен военнослужащими группировки войск «Центр». С захватом Бердычей российские войска улучшили положение в районе ведения боевых действий, отметили в военном ведомстве.

Помимо этого, за минувшие сутки военнослужащие группировки войск «Центр» отбили десять контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины при этом составили до 380 человек.

2 мая Минобороны отчиталось об ударе по наемникам украинского «Иностранного легиона» в зоне СВО. Также был нанесен удар по восьми украинским воинским формированиям в зоне боевых действий.