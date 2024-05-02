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13:07, 2 мая 2024Россия

Армия России заняла населенный пункт в ДНР

Минобороны: бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Бердычи в ДНР
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России освободила населенный пункт Бердычи в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Контроль над населенным пунктом был установлен военнослужащими группировки войск «Центр». С захватом Бердычей российские войска улучшили положение в районе ведения боевых действий, отметили в военном ведомстве.

Помимо этого, за минувшие сутки военнослужащие группировки войск «Центр» отбили десять контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины при этом составили до 380 человек.

2 мая Минобороны отчиталось об ударе по наемникам украинского «Иностранного легиона» в зоне СВО. Также был нанесен удар по восьми украинским воинским формированиям в зоне боевых действий.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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