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13:07, 2 мая 2024Россия

Российские войска ударили по формированиям наемников «Иностранного легиона»

Минобороны отчиталось об ударе по формированиям наемников «Иностранного легиона»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли поражение формированиям наемников «Иностранного легиона» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) России ударили по шести бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двум бригадам территориальной обороны.

В министерстве добавили, что за сутки в зоне контроля подразделений «Южной» группировки российских войск противник потерял до 270 бойцов, танк и четыре автомобиля.

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Ранее Минобороны России сообщало об атаке на базу иностранных наемников в районе города Мерефа. До этого в Харьковской области также заявили, что по объектам близ Мерефы был нанесен удар, которому подверглись железнодорожный состав с бойцами ВСУ и завод по производству беспилотников.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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