Штурмовики Южной группировки взяли в плен военных ВСУ в Красногоровке

Минобороны: штурмовики взяли в плен военных ВСУ в Красногоровке

Штурмовики Южной группировки войск взяли в плен группу военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Это произошло в ходе штурма одного из районов Красногоровки. Военные зачищали многоэтажки, где были огневые позиции. Бойцы ВСУ сдались в плен «в результате штурмовых действий», уточнили в ведомстве.

Ранее пленный боец ВСУ Евгений Кургак заявил, что украинские военные бегут из Красногоровки в ДНР из-за усталости и долгого нахождения на фронте. Он также рассказал, что среди мобилизованных в этом населенном пункте есть люди с тяжелыми патологиями.