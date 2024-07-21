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06:07, 21 июля 2024Бывший СССР

Штурмовики Южной группировки взяли в плен военных ВСУ в Красногоровке

Минобороны: штурмовики взяли в плен военных ВСУ в Красногоровке

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Штурмовики Южной группировки войск взяли в плен группу военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Это произошло в ходе штурма одного из районов Красногоровки. Военные зачищали многоэтажки, где были огневые позиции. Бойцы ВСУ сдались в плен «в результате штурмовых действий», уточнили в ведомстве.

Ранее пленный боец ВСУ Евгений Кургак заявил, что украинские военные бегут из Красногоровки в ДНР из-за усталости и долгого нахождения на фронте. Он также рассказал, что среди мобилизованных в этом населенном пункте есть люди с тяжелыми патологиями.

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      Сергей Грехов
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