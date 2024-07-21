Боец ВСУ Кургак: военные бегут из Красногоровки из-за отсутствия отпусков

Украинские военные бегут из Красногоровки в ДНР из-за усталости и долгого нахождения на фронте, заявил ТАСС пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Кургак.

«Все уже устали. Многие воюют много времени без отпусков и увольнительных», — сказал он. По утверждению Кургака, многие военнослужащие Украины в Красногоровке «бросают и оружие и бегут». Боец ВСУ также заявил, что среди мобилизованных в этом населенном пункте есть люди с тяжелыми патологиями.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ покидают позиции в городе Красногоровка.

Он отметил, что у ВСУ есть серьезные проблемы на участке между городом Авдеевка и поселком Очеретино. По мнению эксперта, потеря Красногоровки может привести к развалу всей системы обороны украинских войск. Такой сценарий Меркурис назвал катастрофическим для Украины.