В Британии сообщили об уходе ВСУ из Красногоровки

Меркурис: ВСУ уходят с позиций в Красногоровке

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают позиции в городе Красногоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Самые последние сообщения подтверждают, что украинцы постепенно уходят со всех оборонительных позиций в Красногоровке», — заявил эксперт.

Меркурис отметил, что у ВСУ есть «серьезные проблемы» на участке между городом Авдеевка и поселком Очеретино. По мнению эксперта, потеря Красногоровки может привести к развалу всей системы обороны украинских войск. Такой сценарий Меркурис назвал катастрофическим для Украины.

24 июня советник главы региона Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ лишились позиций в западной части Красногоровки.