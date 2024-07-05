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20:21, 5 июля 2024Мир

В Британии сообщили об уходе ВСУ из Красногоровки

Меркурис: ВСУ уходят с позиций в Красногоровке

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают позиции в городе Красногоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Самые последние сообщения подтверждают, что украинцы постепенно уходят со всех оборонительных позиций в Красногоровке», — заявил эксперт.

Меркурис отметил, что у ВСУ есть «серьезные проблемы» на участке между городом Авдеевка и поселком Очеретино. По мнению эксперта, потеря Красногоровки может привести к развалу всей системы обороны украинских войск. Такой сценарий Меркурис назвал катастрофическим для Украины.

24 июня советник главы региона Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ лишились позиций в западной части Красногоровки.

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      Елизавета Мытарева
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