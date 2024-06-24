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08:26, 24 июня 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о потере позиций ВСУ в Красногоровке

Кимаковский: ВСУ лишились позиций в западной части Красногоровки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились позиций в западной части Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины не выстояли перед давлением наших сил. Их оборона в частном секторе на западе Красногоровки потерпела крах, с позиций они ушли, оставив лишь точечные очаги сопротивления», — рассказал он.

По словам Кимаковского, в настоящее время российские военные продолжают зачистку в этом районе.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что самые активные бои в зоне специальной военной операции сейчас идут под Донецком. По его словам, Красногоровка может быть взята под контроль Вооруженных сил России в ближайшей перспективе.

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      Александр Курбатов
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