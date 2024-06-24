В ДНР рассказали о потере позиций ВСУ в Красногоровке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились позиций в западной части Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.
«Вооруженные формирования Украины не выстояли перед давлением наших сил. Их оборона в частном секторе на западе Красногоровки потерпела крах, с позиций они ушли, оставив лишь точечные очаги сопротивления», — рассказал он.
По словам Кимаковского, в настоящее время российские военные продолжают зачистку в этом районе.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что самые активные бои в зоне специальной военной операции сейчас идут под Донецком. По его словам, Красногоровка может быть взята под контроль Вооруженных сил России в ближайшей перспективе.