Рогов: пятеро солдат ВСУ сдались в плен севернее Работино

Пятеро солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен севернее села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«На ореховском направлении севернее Работино отделение ВСУ перешло на мирную сторону. Они сдались без боя. Это пять человек, которых ранее мобилизовали и за считаные дни бросили на убой на передовую», — рассказал он.

По словам Рогова, украинские военнослужащие сложили оружие, когда к их опорным пунктам приблизились российские штурмовики, чтобы не отдавать жизни за «кровавый режим Зеленского». Он также отметил, что сейчас они находятся в безопасности.

Ранее пленный украинский солдат Владимир Бабич рассказал, что наблюдал около 30 случаев дезертирства из украинской армии. В ведомстве сообщили, что наблюдаемые Бабичем случаи дезертирства в ВСУ были из состава всего двух рот.