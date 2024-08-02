Пленный солдат ВСУ рассказал о 30 случаях дезертирства из украинской армии

Солдат инженерно-саперной роты 41-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Бабич рассказал, что наблюдал около 30 случаев дезертирства из украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве сообщили, что наблюдаемые Бабичем случаи дезертирства в ВСУ были из состава всего двух рот.

По словам самого военнопленного, его поймали сотрудники военкомата у магазина и выдали документы с положительным заключением о годности к службе, без проведения медкомиссии. Через сутки он попал в распределительный пункт, после чего его без боевой подготовки направили на передовую.

«Про командование не могу ничего хорошего сказать. Потому что никакой конкретики. Тут ты хлопцам готовишь кушать - тут ты попадаешь на позицию. Соответствия нету никакого — обучения у тебя нету, ничего нету», — сказал он.

Ранее взятый в плен солдат ВСУ Альберт Григорович рассказал, как командир его взвода бросил своих пехотинцев во время штурма. По его словам, солдаты обещали офицеру расстрелять его, но того оперативно перевели в другое подразделение.