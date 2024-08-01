Пленный: командир взвода ВСУ бросил своих пехотинцев во время штурма в ДНР

Командир взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросил своих пехотинцев во время попытки штурма позиций Вооруженных сил (ВС) России под Курдюмовкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал взятый в плен солдат ВСУ Альберт Григорович, передает ТАСС.

По его словам, в третьей роте первого батальона ВСУ, в которой он служил, сложились доверительные отношения между военнослужащими. Однако один из офицеров вел себя вызывающе и «много на себя брал». Впоследствии он покинул свой взвод, отказавшись идти на штурм, из-за чего командование подразделением пришлось взять на себя другому офицеру.

Григорович добавил, что солдаты обещали офицеру расстрелять его, но того оперативно перевели в другое подразделение.

Ранее пленный солдат ВСУ Иван Кицай рассказал о о бросившем солдат без еды в лесополосе украинском командовании. После этого они попали в плен к российским военным, которые дали им поесть и попить.