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13:35, 1 августа 2024Бывший СССР

Командир взвода ВСУ бросил своих пехотинцев во время штурма

Пленный: командир взвода ВСУ бросил своих пехотинцев во время штурма в ДНР

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командир взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросил своих пехотинцев во время попытки штурма позиций Вооруженных сил (ВС) России под Курдюмовкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал взятый в плен солдат ВСУ Альберт Григорович, передает ТАСС.

По его словам, в третьей роте первого батальона ВСУ, в которой он служил, сложились доверительные отношения между военнослужащими. Однако один из офицеров вел себя вызывающе и «много на себя брал». Впоследствии он покинул свой взвод, отказавшись идти на штурм, из-за чего командование подразделением пришлось взять на себя другому офицеру.

Григорович добавил, что солдаты обещали офицеру расстрелять его, но того оперативно перевели в другое подразделение.

Ранее пленный солдат ВСУ Иван Кицай рассказал о о бросившем солдат без еды в лесополосе украинском командовании. После этого они попали в плен к российским военным, которые дали им поесть и попить.

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      Илья Таксюр
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