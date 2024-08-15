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14:55, 15 августа 2024Россия

Минобороны показало видео с захваченными в плен в Курской области бойцами ВСУ

МО РФ показало видео с пленными бойцами ВСУ, захваченными в Курской области

Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) показало видео с захваченными в плен в Курской области бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По их данным, в плен были взяты военнослужащие 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 154-й отдельной механизированной бригады.

На кадрах видны пленники, которые отвечают на различные вопросы российских военнослужащих. На некоторых из них завязаны глаза.

Ранее депутат Госдумы Андрей Красов заявил, что бойцы ВСУ, участвовавшие в нападении на Курскую область и попавшие в плен, вряд ли будут подлежать обмену.

«Их ждет суд. Если они совершали военные преступления — будет одна мера наказания, нет — другая. Но, в любом случае, они незаконно пересекли границу России и, соответственно, уже совершили преступление против нашего государства и граждан», — сказал депутат.

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      Никита Абрамов
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