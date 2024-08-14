В России рассказали о судьбе плененных в Курской области бойцах ВСУ

Депутат Красов: пленные в Курской области бойцы ВСУ могут не подлежать обмену

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавшие в нападении на Курскую область и попавшие в плен, вряд ли будут подлежать обмену, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов. Эти люди, по его словам, совершали преступления против мирного населения.

«Их ждет суд. Если они совершали военные преступления — будет одна мера наказания, нет — другая. Но, в любом случае, они незаконно пересекли границу России и, соответственно, уже совершили преступление против нашего государства и граждан. В основном, против мирного населения. Значит, они будут нести ответственность по всей строгости закона нашей страны», — сказал политик.

Бойцы ВСУ в Курской области, по его мнению, уже не подлежат обмену ввиду преступлений против мирного населения.

«Они убивали граждан, которые пытались эвакуироваться из района боевых действий, вели огонь по храмам, по женщинам, детям. Это не воины, это преступники. Их нельзя отнести к категории военнопленных», — считает Красов.

Ранее взятые в плен в Курской области бойцы ВСУ рассказали на допросе, что были задержаны ФСБ через сутки после вторжения в российский регион.