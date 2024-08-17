Украинский военный рассказал о попадании в плен к ВС России без единого выстрела

Боец ВСУ рассказал, как российские военные взяли его в плен без единого выстрела

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Завадский рассказал, как российские военнослужащие взяли его в плен без единого выстрела на курском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Он отметил, что украинским военным поставили задачу — находиться на пункте наблюдения возле моста, но возникли проблемы: начальство не смогло подвезти провизию, рации. Огонь велся то с одной, то с другой стороны, отметил Завадский. По его словам, потом пришли люди с повязками.

«Мы поняли, что это русские. И они забрали нас в плен без единого выстрела», — рассказал военный.

Ранее сообщалось, что 24 солдата из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен Вооруженным силам (ВС) России у села Комаровка на курском направлении.