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09:56, 14 августа 2024Бывший СССР

Группа пленных бойцов ВСУ заявила о желании воевать против Украины. Они отказались от обмена

Группа украинских пленных заявила о желании воевать против Киева на стороне РФ

Фото: РИА Новости

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранее взятая в плен военнослужащими Российской армии, заявила о желании воевать против Киева. В видеообращении украинские солдаты отказались от обмена и озвучили одну просьбу.

Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации

военнопленные ВСУ

В заявлении военнопленные ВСУ попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, чтобы задать ему интересующие вопросы и принять на службу. Данный батальон был сформирован в составе российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» из бывших украинских военнопленных, которые принесли присягу России.

Украинский военнопленный на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции

Украинский военнопленный на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Отмечается, что группа украинских военнопленных также отказалась от обмена и сообщила о желании остаться в России. В общем счете в Вооруженных силах (ВС) России захотели служить около 20 человек, однако украинцы утверждают, что количество желающих приблизится к 60.

Бывшие украинские военные начали сражаться против ВСУ в 2023 году. Тогда сообщалось, что первый бой против ВСУ пленные украинцы приняли в составе батальона имени Хмельницкого. По словам военных, первый боевой опыт отряд принял достойно — «не включил заднюю» и шел напролом. Бойцы батальона рассказывали, что намерены очищать Донбасс от украинской армии.

Украинские военнопленные назвали цель ВСУ в Курской области

Ранее стало известно, что в Курской области российские военнослужащие взяли в плен группу из пяти солдат из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По данным российских силовых структур, трех украинцев, а затем еще двух их сослуживцев взяли в плен возле села Малая Локня.

Члены экипажа боевой машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин» ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции

Члены экипажа боевой машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин» ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Накануне сообщалось, что группа из семи человек, входившая в состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, была взята в плен возле села Мартыновка. На допросе украинцы признались, что были задержаны ФСБ через сутки после вторжения в Курскую области.

На первых допросах задержанных бойцов ВСУ один из пленных рассказал о планах командования. По его словам, ВСУ хотели сначала дойти до Курска, а затем проследовать в Белгород. При этом главной задачей украинских бойцов был захват наибольшего количества территорий. Он сообщил, что Киев якобы планировал использовать захват приграничных районов для будущего обмена в рамках мирного договора с Россией.

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