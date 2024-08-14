Группа пленных ВСУ заявила о желании воевать против Украины в войсках ВС РФ

Группа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявила, что желает воевать против Киева. Об этом они сообщили в беседе с РИА Новости.

Украинские пленные также попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, который сформирован из бывших пленных ВСУ.

«Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу», — заявили пленные.