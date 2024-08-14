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08:05, 14 августа 2024Бывший СССР

Группа пленных ВСУ выразила желание воевать против Украины

Группа пленных ВСУ заявила о желании воевать против Украины в войсках ВС РФ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Группа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявила, что желает воевать против Киева. Об этом они сообщили в беседе с РИА Новости.

Украинские пленные также попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, который сформирован из бывших пленных ВСУ.

«Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу», — заявили пленные.

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      Марина Совина
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