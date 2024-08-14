В Курской области взяли в плен группу военных ВСУ. Что об этом известно?

ВС РФ взяли в плен пять военных из штурмовой бригады ВСУ у курской Малой Локни

Российские военные в Курской области взяли в плен группу солдат из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Военных ВСУ взяли в плен в Курской области

Источники агентства уточнили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли украинских военных в плен возле села Малая Локня. Издание также опубликовало соответствующие кадры.

На территории Курской области близ населенного пункта Малая Локня в плен взяты пять военнослужащих 82-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ. Сначала в плен попали трое бойцов этого подразделения, затем были пленены еще двое их сослуживцев представитель силового ведомства

На снятом с коптере видео запечатлено, как российские бойцы ведут двоих пленных ВСУ к другой группе, размещенной в лесопосадке. Она состоит еще из трех украинских солдат, также попавших в плен. Двоих российский военный напоил водой. После этого бойцы ВС РФ произвели досмотр и допрос всех взятых в плен.

13 августа бойцов ВСУ взяли в плен в Курской области. На опубликованном в сети видео они обратились к российским солдатам, стоя на коленях.

Ранее украинские военные рассказали о планах ВСУ в Курской области

Задержанный в Курской области украинский военный рассказал, что ВСУ планировали дойти до Курска и Белгорода. Он подчеркнул, что их главной целью было «захватить побольше территорий».

Сотрудники ФСБ задержали украинского военного 12 августа. На допросе он сообщил, что получил приказ расстреливать на месте всех местных жителей, оказывающих сопротивление. Военный также заявил, что Украина хотела использовать захват приграничных районов для мирного договора с Россией.

Позже взятые в плен бойцы ВСУ рассказали на допросе, что были задержаны ФСБ через сутки после вторжения в Курскую область. Их группа из семи человек входила в состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Они попали в плен у села Мартыновка. В отношении одного из командиров бригады ВСУ Эмиля Ишкулова возбудили уголовное дело о теракте, убийстве и покушении на убийство.

В России исключили переговоры с Украиной на фоне атаки в Курской области

Президент России Владимир Путин на фоне атаки на Курскую область заявил о невозможности диалога с Украиной.

О каких переговорах может идти речь с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще говорить? Владимир Путин президент России

Бои в Курской области идут с 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, ВСУ проникли в регион на 12 километров. По его данным, ширина проникновения противника составляет 40 километров.

Командир отряда «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заверил, что обстановка под Курском полностью контролируется ВС России. По его словам, в операции на территории региона ВСУ задействовали большое число иностранных наемников.