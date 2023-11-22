Бывшие украинские военные начали сражаться против ВСУ
Первая группа бывших украинских военных выехала на фронт для ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец Виктор Киричанский с позывным Кирик. Его слова приводит РИА Новости.
Военный рассказал, что остальные бойцы планируют присоединиться к первой группе на передовой. Собеседник агентства подчеркнул, что в подразделении «все готовы сражаться и выбрали правильную сторону». Он отметил, что солдаты испытывают некоторое беспокойство перед первым выездом, однако они уверены, что все будет в порядке. «Первый раз немного страшно, но я думаю, все будет нормально. Будем очищать Донбасс», — заявил он.
Кирик также рассказал, что во время службы на Украине у него практически не было боевой подготовки. Сейчас же он видит, что пополняется вооружение. Среди бывших пленных появились пулеметчики, бойцы проходили тактическую медицину в боевых условиях, инструкторы создавали для курсантов стрессовые ситуации. «В принципе у всех все получается неплохо», — указал он.
Ранее пленный раненый боец ВСУ Валерий Вавко посетовал на то, что власти Украины не стремятся обменивать раненых военнопленных, поскольку не хотят помогать тяжело пострадавшим военным.