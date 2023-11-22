РИА: первая группа батальона из бывших пленных ВСУ отправилась на боевое задание

Первая группа бывших украинских военных выехала на фронт для ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец Виктор Киричанский с позывным Кирик. Его слова приводит РИА Новости.

Военный рассказал, что остальные бойцы планируют присоединиться к первой группе на передовой. Собеседник агентства подчеркнул, что в подразделении «все готовы сражаться и выбрали правильную сторону». Он отметил, что солдаты испытывают некоторое беспокойство перед первым выездом, однако они уверены, что все будет в порядке. «Первый раз немного страшно, но я думаю, все будет нормально. Будем очищать Донбасс», — заявил он.

Кирик также рассказал, что во время службы на Украине у него практически не было боевой подготовки. Сейчас же он видит, что пополняется вооружение. Среди бывших пленных появились пулеметчики, бойцы проходили тактическую медицину в боевых условиях, инструкторы создавали для курсантов стрессовые ситуации. «В принципе у всех все получается неплохо», — указал он.

Ранее пленный раненый боец ВСУ Валерий Вавко посетовал на то, что власти Украины не стремятся обменивать раненых военнопленных, поскольку не хотят помогать тяжело пострадавшим военным.