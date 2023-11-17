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10:10, 17 ноября 2023Бывший СССР

Военнопленный ВСУ посетовал на нежелание Украины обменивать раненых бойцов

Пленный боец ВСУ Вавко: Украина не хочет обменивать раненых военных

Фото: Alina Smutko / Reuters

Власти Украины не стремятся обменивать раненых военнопленных, поскольку не хотят помогать тяжело пострадавшим военным. Об этом заявил пленный раненый боец Вооруженных сил республики (ВСУ) Валерий Вавко, передает ТАСС.

Он уточнил, что был мобилизован в 2022 году в городе Хмельницкий, после чего служил механиком-водителем в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и несколько месяцев назад был ранен в спину под Кременной. После этого российские военные забрали его и оказали ему помощь.

По словам Вавко, он не попадает в списки на обмен из-за парализованной нижней части тела. «Я слышал, что уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, что, так как мы трехсотые (раненые — прим. «Ленты.ру»), не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я. Наверное, мы не нужны», — посетовал он.

Ранее сообщалось, что пленный военнослужащий ВСУ Владимир Пиявка отказался от предложения обмена, решив остаться жить в России. Боец выступил с критикой в адрес своего командования, подчеркнув, что не желает возвращаться на Украину.

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      Алевтина Запольская
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