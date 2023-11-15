Пленный солдат ВСУ отказался от обмена ради жизни в России

Пленный солдат ВСУ отказался от обмена, решив остаться в России

Пленный украинский солдат Владимир Пиявка отказался от предложения обмена, решив остаться жить в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что не хочет возвращаться на Украину. Военный также выступил с критикой в адрес своего командования. По его словам, солдат «кинули как кусок мяса». «Первый раз пошли [атаковать], нас командиры кинули — "мобиков" [мобилизованных], а сами поубегали», — рассказал он.

Как отметил Пиявка, на фронт отправляют даже восемнадцатилетних, которые только окончили школу. Кроме того, добавил он, мобилизуют и людей с психическими отклонениями.

Ранее пленные украинские морпехи заявили, что офицеры выдали им неправильные координаты для высадки на левом берегу Днепра. Уточнялось, что во время их высадки командиры находились в тылу, а координаты места дислокации передали уже во время переправы.