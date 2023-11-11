Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:21, 11 ноября 2023Бывший СССР

Пленные бойцы ВСУ рассказали об ошибке командования

Пленные бойцы ВСУ посетовали, что командование дало им неправильные координаты

Фото: РИА Новости

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдали своим бойцам неправильные координаты для высадки на левом берегу Днепра. Об этом морпехи ВСУ, сдавшиеся в ходе боя в плен российским военнослужащим, рассказали на видео, распространенном Министерством обороны России.

По словам пленного украинского военного Михаила Золина, на левый берег вместе с сослуживцами он переправился с помощью моторной лодки. «В плен попали, потому что нам дали не те точки, на которые нужно было выйти. При том, как мы переправлялись, офицера с нами не было», — сказал боец.

Другой пленный военнослужащий ВСУ, Максим Соловьев, добавил, что во время их высадки офицеры находились в тылу, а координаты места дислокации передали уже во время переправы.

«Сказали, что нужно переправиться через дорогу, там есть наши люди и нужно будет эвакуировать раненых. Мы перешли дорогу и попали в засаду. Лодки уплыли, они выгружают сразу и отплывают», — заявил еще один украинский военнопленный, Ярослав Никифоров.

Ранее пленный боец 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич сообщал, что мобилизованные украинцы создают угрозу мятежа в рядах украинской армии, поэтому командование из опасения не доверяет технику и вооружение НАТО бригадам с большим количеством призывников.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Поезд сошел с рельсов после взрыва под Рязанью. Что известно о случившемся?

      Опубликованы кадры с места схода вагонов поезда в российском регионе

      Группу Shortparis потребовали признать иноагентом

      Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 на Чукотке

      В Киеве попросили США ускорить поставки оружия

      Ученые предупредили об опасности чересчур соленой еды

      Стало известно о новом взрыве в Киеве

      Снимавшая порно с сыном учительница из Ленобласти жаловалась на рак мозга

      Определены самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

      Стало известно о положении армии Израиля в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости