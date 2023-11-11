Пленные бойцы ВСУ рассказали об ошибке командования
Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдали своим бойцам неправильные координаты для высадки на левом берегу Днепра. Об этом морпехи ВСУ, сдавшиеся в ходе боя в плен российским военнослужащим, рассказали на видео, распространенном Министерством обороны России.
По словам пленного украинского военного Михаила Золина, на левый берег вместе с сослуживцами он переправился с помощью моторной лодки. «В плен попали, потому что нам дали не те точки, на которые нужно было выйти. При том, как мы переправлялись, офицера с нами не было», — сказал боец.
Другой пленный военнослужащий ВСУ, Максим Соловьев, добавил, что во время их высадки офицеры находились в тылу, а координаты места дислокации передали уже во время переправы.
«Сказали, что нужно переправиться через дорогу, там есть наши люди и нужно будет эвакуировать раненых. Мы перешли дорогу и попали в засаду. Лодки уплыли, они выгружают сразу и отплывают», — заявил еще один украинский военнопленный, Ярослав Никифоров.
Ранее пленный боец 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич сообщал, что мобилизованные украинцы создают угрозу мятежа в рядах украинской армии, поэтому командование из опасения не доверяет технику и вооружение НАТО бригадам с большим количеством призывников.