Пленные бойцы ВСУ рассказали об ошибке командования

Пленные бойцы ВСУ посетовали, что командование дало им неправильные координаты

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдали своим бойцам неправильные координаты для высадки на левом берегу Днепра. Об этом морпехи ВСУ, сдавшиеся в ходе боя в плен российским военнослужащим, рассказали на видео, распространенном Министерством обороны России.

По словам пленного украинского военного Михаила Золина, на левый берег вместе с сослуживцами он переправился с помощью моторной лодки. «В плен попали, потому что нам дали не те точки, на которые нужно было выйти. При том, как мы переправлялись, офицера с нами не было», — сказал боец.

Другой пленный военнослужащий ВСУ, Максим Соловьев, добавил, что во время их высадки офицеры находились в тылу, а координаты места дислокации передали уже во время переправы.

«Сказали, что нужно переправиться через дорогу, там есть наши люди и нужно будет эвакуировать раненых. Мы перешли дорогу и попали в засаду. Лодки уплыли, они выгружают сразу и отплывают», — заявил еще один украинский военнопленный, Ярослав Никифоров.

Ранее пленный боец 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич сообщал, что мобилизованные украинцы создают угрозу мятежа в рядах украинской армии, поэтому командование из опасения не доверяет технику и вооружение НАТО бригадам с большим количеством призывников.